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"Большой шлем": Азербайджанские дзюдоисты будут бороться за бронзовую медаль

"Большой шлем": Азербайджанские дзюдоисты будут бороться за бронзовую медаль В столице Казахстана Астане стартовал турнир "Большого шлема" по дзюдо.
Индивидуальные
10 мая 2024 г. 15:16
Большой шлем: Азербайджанские дзюдоисты будут бороться за бронзовую медаль

В столице Казахстана Астане стартовал турнир "Большого шлема" по дзюдо.

Как сообщает Report, в первый день турнира в борьбу вступили семь азербайджанских дзюдоистов в четырех весовых категориях.

У четырех из них есть шанс завоевать бронзовую медаль.

В соревнованиях среди мужчин Ахмед Юсифов (60 кг) будет бороться за третье место с Елдосом Сметовым (Казахстан).

Руслан Пашаев и Кямран Сулейманов (оба 66 кг) сразятся друг с другом.

Азербайджанской спортсменке Лейле Алиевой (48 кг) не удалось выйти в финал. В борьбе за бронзовую медаль она встретится с турчанкой Туджэр Бедер.

Победители трехдневного турнира получат 1000 рейтинговых очков, а серебряные и бронзовые призеры - 700 и 500 очков соответственно.

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Версия на азербайджанском языке "Böyük Dəbilqə": Azərbaycanın dörd cüdoçusu bürünc medal görüşünə çıxacaq

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