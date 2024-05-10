"Большой шлем": Азербайджанские дзюдоисты будут бороться за бронзовую медаль

В столице Казахстана Астане стартовал турнир "Большого шлема" по дзюдо.
Как сообщает Report, в первый день турнира в борьбу вступили семь азербайджанских дзюдоистов в четырех весовых категориях.
У четырех из них есть шанс завоевать бронзовую медаль.
В соревнованиях среди мужчин Ахмед Юсифов (60 кг) будет бороться за третье место с Елдосом Сметовым (Казахстан).
Руслан Пашаев и Кямран Сулейманов (оба 66 кг) сразятся друг с другом.
Азербайджанской спортсменке Лейле Алиевой (48 кг) не удалось выйти в финал. В борьбе за бронзовую медаль она встретится с турчанкой Туджэр Бедер.
Победители трехдневного турнира получат 1000 рейтинговых очков, а серебряные и бронзовые призеры - 700 и 500 очков соответственно.