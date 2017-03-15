Ариф Рагимов: Заявление Грега Маффея стало для нас сюрпризом

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Заявление новых владельцев Формулы-1, руководителя Liberty Media Грега Маффея стало для нас сюрпризом.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил промоутер Гран При Азербайджана Ариф Рагимов, комментируя заявления Г. Маффея о том, что Азербайджан не способствует продвижению марки Формулы-1.

А. Рагимов добавил, что странно слышать такие слова от человека, который не много занят в Формуле-1: "Насколько я знаю, Маффей один раз принял участие в Гран При. Гонку в Баку называли успешной как гонщики, так и официальные лица. Поэтому нам сложно понять такой комментарий".

А. Рагимов выразил надежду, что новый менеджмент Формулы-1 поменяет свое мнение после того, как увидит, насколько гонка в Баку - интересное мероприятие.