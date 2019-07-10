Президент UFC подтвердил стычку Диаса и Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил факт стычки между спортсменами организации Хабибом Нурмагомедовым и Нэйтом Диасом во время турнира UFC 239.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает портал Low Kick MMA.

"Хабиб Нурмагомедов и Нэйт Диас устроили потасовку. Мы погасили конфликт, и после боя Гилберта Мелендеса Диас ушёл. Эти двое находились в двух рядах друг от друга, затем они начали драку, которую мы разняли. Мы справились, было весело. Уверен, что было много всего сказано, но я не уверен, что всё это было плохо", - цитирует Уайта портал.

По сообщениям очевидцев, во время турнира UFC 239 Нэйт Диас пришёл в сектор, где находился Нурмагомедов. Впоследствии между командами бойцов началась стычка.