Президент FIDE: Азербайджан известен в мире безупречной организацией международных спортивных соревнований

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ "Отрадно, что в Азербайджане стало традицией проводить престижные спортивные мероприятия. Сегодня Баку известен в мире безупречной организацией международных спортивных соревнований. Ярким примером тому являются первые Европейски игры 2015 года, завершившиеся с большим успехом и запомнившиеся завоеванием азербайджанскими атлетами многочисленных медалей". Как сообщает Report, об этом заявил президент Всемирной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

Высоко оценив проведение Кубка мира по шахматам–2015 в Баку, президент FIDE К.Илюмжинов отметил, что турнир станет импульсом для развития этого вида спорта в Азербайджане.

По словам К. Илюмжинова, благодаря вниманию, которое уделяет развитию спорта президент Азербайджана Ильхам Алиев, в стране развиваются все виды спорта.

"Особо хотелось бы отметить интерес к шахматам. В прошлом году столица Азербайджана на высоком уровне организовала первый турнир из цикла Гран-при FIDE. Федерация не сомневается в проведении турнира на высоком уровне. А в следующем году Азербайджан ожидает шахматная олимпиада. Все эти соревнования акцентируют внимание мировой шахматной семьи на столице Азербайджана. Уверенно могу сказать, что Азербайджан занимает присущее ему место в развитии мировых шахмат, и я абсолютно уверен, что Кубок мира пройдет успешно и станет тестом для 42-й Шахматной олимпиады, которая будет организована в Баку в следующем году", - заявил Илюмжинов.

С 10 сентября по 5 октября в Баку пройдет Кубок мира по шахматам с участием 128 шахматистов. Призовой фонд Кубка мира по шахматам-2015 (Chess World Cup-2015) составляет 1600000 долларов США. Финалисты Кубка мира получат путевку на турнир претендентов на звание чемпиона мира.