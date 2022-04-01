Представлен юбилейный значок Федерации гимнастики Азербайджана

7 октября исполняется 20 лет со дня реорганизации Федерации гимнастики Азербайджана.

7 октября исполняется 20 лет со дня реорганизации Федерации гимнастики Азербайджана.

Как сообщает Report, с этой целью в ходе проходящего в нашей стране Кубка мира по спортивной гимнастике участникам и зрителям был продемонстрирован юбилейный значок и видеоролик о достижениях азербайджанской гимнастики.

В юбилейном значке, подготовленном в соответствии с корпоративным стилем федерации, использована идея написания числа "ноль" посредством ленты, являющейся элементом художественной гимнастики. Слова "20 лет в развитии" отражают историю успеха организации за 20 лет.

Видеоролик рассказывает об успешном развитии и высоких достижениях федерации за 20 лет руководства первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

В результате успешной и эффективной деятельности федерации под руководством Мехрибан Алиевой в Азербайджане начался этап развития этого вида спорта, налажены международные связи, достигнуты высокие достижения.