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Представители Австрии, Германии и Англии присоединились к международной конференции в Баку

Представители Австрии, Германии и Англии присоединились к международной конференции в Баку Представители Австрии, Германии, Англии и других стран принимают участие в международной научно-практической конференции "На пути к олимпийскому чемпионству: национальные и глобальные подходы в чистом спорте", организованной Национальным антидопинговым аг
Индивидуальные
21 февраля 2024 г. 11:43
Представители Австрии, Германии и Англии присоединились к международной конференции в Баку

Представители Австрии, Германии, Англии и других стран принимают участие в международной научно-практической конференции "На пути к олимпийскому чемпионству: национальные и глобальные подходы в чистом спорте", организованной Национальным антидопинговым агентством Азербайджана (AMADA).

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам исполнительный директор AMADA Тахмина Таги-заде в ходе мероприятия, организованного при поддержке Министерства молодежи и спорта и Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.

"Первая конференция года среди национальных антидопинговых агентств проводится в Азербайджане. Это значимое событие для чистого спорта. Выражаю благодарность всем ведомствам, оказавшим поддержку в организации мероприятия. 23 февраля в Губе состоится вторая конференция", - отметила она.

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Версия на азербайджанском языке Bakıdakı beynəlxalq konfransa Avstriya, Almaniya və İngiltərədən nümayəndələr qatılıblar

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