Представитель Узбекистана высоко оценил организацию III Игр СНГ в Азербайджане
Индивидуальные
- 26 сентября, 2025
- 19:53
Руководитель делегации Узбекистана Акрамжон Низаметдинов высоко оценил организацию III Игр СНГ в Азербайджане.
Как сообщает корреспондент Report из Габалы, об этом он сказал журналистам после соревнований по настольному теннису.
По словам Низаметдинова, III Игры СНГ стартовали очень хорошо. "Все выступают достойно. Соревнования проходят в 7 городах. Организация мероприятия находится на высоком уровне, никаких проблем нет", - отметил он.
Напомним, соревнования по настольному теннису, проводимые в командных, личных, парных и смешанных парных разрядах, завершатся 29 сентября.
Представитель Узбекистана высоко оценил организацию III Игр СНГ в Азербайджане
