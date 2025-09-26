Представитель Узбекистана высоко оценил организацию III Игр СНГ в Азербайджане

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Руководитель делегации Узбекистана Акрамжон Низаметдинов высоко оценил организацию III Игр СНГ в Азербайджане.

    Как сообщает корреспондент Report из Габалы, об этом он сказал журналистам после соревнований по настольному теннису.

    По словам Низаметдинова, III Игры СНГ стартовали очень хорошо. "Все выступают достойно. Соревнования проходят в 7 городах. Организация мероприятия находится на высоком уровне, никаких проблем нет", - отметил он.

    Напомним, соревнования по настольному теннису, проводимые в командных, личных, парных и смешанных парных разрядах, завершатся 29 сентября.

