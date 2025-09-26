İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarında təşkilatçılıq çox yaxşıdır

    Fərdi
    • 26 sentyabr, 2025
    • 19:18
    Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarında təşkilatçılıq çox yaxşıdır

    Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarında təşkilatçılıq çox yaxşıdır.

    "Report"un "Qəbələ"yə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, bunu Özbəkistan nümayəndə heyətinin rəhbəri Akramjon Nizametdinov stolüstü tennis yarışından sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, yarışın uşaqlar üçün faydalı olduğunu söyləyib:

    "III MDB Oyunları çox gözəl başlayıb. Hamı layiqincə çıxış edir. Şəhərlər çox gözəldir. Yarışlar 7 şəhərdə keçirilir. Bu turnir uşaqlar üçün çox faydalıdır. Təşkilatlıq çox yaxşıdır, hər şey əla vəziyyətdədir, heç bir problem yoxdur. Problemlər yarananda operativ şəkildə həll olunur".

    Qeyd edək ki, komanda, şəxsi, qoşa və qarışıq-qoşa növləri üzrə keçirilən stolüstü tennis yarışına sentyabrın 29-da yekun vurulacaq.

    III MDB Oyunları Azərbaycan Özbəkistan
    Представитель Узбекистана высоко оценил организацию III Игр СНГ в Азербайджане

    Son xəbərlər

    20:50

    "Fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-Pri" yarışına yekun vurulub

    Fərdi
    20:48

    TBMM sədri Azərbaycanla Ermənistanın vasitəçisiz təmas qurmasının önəmindən bəhs edib

    Region
    20:36

    Lukaşenko: Putin məndən heç nə gizlətmir

    Digər ölkələr
    20:34

    KİV: Suriya ilə İsrail arasında təhlükəsizlik razılaşması son anda alınmayıb

    Digər ölkələr
    20:29

    Kiyev Avropanın "Dron divarı" layihəsinə qoşulmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    20:23

    Ərdoğan: BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin Fələstini dövlət kimi tanıması tarixi addımdır

    Region
    20:18
    Foto
    Video

    Şabranda yanğın təhlükəli restoranın fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    20:13

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində Aprel döyüşləri ilə bağlı sənədlər elan olunub

    Daxili siyasət
    20:10

    Avropa komissarı: Bizim Rusiyaya cavabımız dərhal, qəti və vahid olmalıdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti