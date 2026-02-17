İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    AMADA "Qarabağ"ın aşağı yaş qrupları üçün maarifləndirmə seminarı keçirib

    Fərdi
    • 17 fevral, 2026
    • 11:04
    AMADA Qarabağın aşağı yaş qrupları üçün maarifləndirmə seminarı keçirib

    Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyi (AMADA) tərəfindən "Qarabağ" klubunun U-15, U-16, U-17 və U-19 komandaları üçün antidopinq mövzusunda maarifləndirmə seminarı təşkil olunub.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə gənc futbolçulara qadağan olunmuş maddələr və üsullar, dopinq nəzarəti prosesi, eləcə də təmiz və ədalətli idman prinsipləri barədə ətraflı məlumat verilib.

    İştirakçılara 2027-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək yeni Ümumdünya Antidopinq Məcəlləsinin tələbləri, test prosedurları və mümkün intizam sanksiyaları izah edilib. Görüş zamanı idmançıların hüquq və öhdəlikləri, ciddi məsuliyyət prinsipi və terapevtik istifadə üçün istisnalar diqqətə çatdırılıb. Eyni zamanda narkotik vasitələrin istifadəsinin sağlamlığa, karyeraya və şəxsi həyata mənfi təsirləri real nümunələr əsasında şərh olunub.

    Qeyd edək ki, seminarın əsas məqsədi gənc idmançılarda erkən yaşlardan düzgün dəyərlər formalaşdırmaq və onları mövcud risklərdən qorumaqdır.

    AMADA Antidopinq seminar

    Son xəbərlər

    12:12

    Sabah 24 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:11

    Türkiyədə LGBT təbliğatı ilə bağlı cəzalar sərtləşdirilir

    Region
    12:10

    "Sərhədçi"nin basketbolçusu: "Üzərində işləməli olduğumuz nüanslar kifayət qədərdir"

    Komanda
    12:09

    Azad edilən ərazilərə qayıdan sakinlərin sosial adaptasiyası üçün təkliflər hazırlana bilər

    Daxili siyasət
    12:05
    Video

    Bakının mərkəzində yaşayış binası yanır, vətəndaşlar təxliyə olunur - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:04

    "PAŞA Bank"ın Türkiyədəki törəməsi maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    12:03

    Ramazan ayının başlaması ilə bağlı fətva verilib

    Din
    12:00

    Rusiyanın hücumu Odessanın enerji sisteminə ciddi ziyan vurub

    Digər ölkələr
    11:57

    "Tullantıları İdarəetmə Mərkəzi" auditor seçir

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti