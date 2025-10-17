НОК: В Азербайджане растёт число специалистов по безопасному спорту
Индивидуальные
- 17 октября, 2025
- 11:00
В Азербайджане продолжается работа по увеличению числа профессиональных кадров в сфере безопасного спорта.
Как сообщает Report, об этом заявила директор отдела маркетинга Национального олимпийского комитета Сакина Велиева на III Форуме безопасного спорта в Баку.
Она отметила, что основная цель форума связана с работой, проводимой в сфере безопасного спорта, и его дальнейшим развитием.
"Наша страна обладает профессиональными кадрами в этой сфере. Продолжается работа по увеличению их числа. Мы поделимся своими мыслями о том, как дальше развивать сферу безопасного спорта", - отметила Велиева.
Последние новости
11:56
Посол ЕС в Армении: Готовы внести вклад в реализацию TRIPPВ регионе
11:55
ЭСКАТО: Азербайджан демонстрирует впечатляющие результаты в борьбе с изменением климатаЭкология
11:55
В Бухаресте произошел сильный взрыв в многоэтажке, есть погибшие и раненыеДругие страны
11:52
Фото
Аббас Аббасов: Колониальные зверства Бельгии в Африке - ужасающий пример человеческих страданийВнешняя политика
11:47
Цены на газ в Европе упали ниже $390 за тыс. кубометровЭнергетика
11:46
Умайра Тагиева: В Азербайджане будет создана система раннего оповещенияЭкология
11:37
Зеленский провел встречу с представителями оборонной компании Lockheed MartinДругие страны
11:22
В Кишиневском аэропорту в багаже пассажира обнаружили взрывчатое веществоДругие страны
11:18