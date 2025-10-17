НОК: В Азербайджане растёт число специалистов по безопасному спорту

В Азербайджане продолжается работа по увеличению числа профессиональных кадров в сфере безопасного спорта.

Как сообщает Report, об этом заявила директор отдела маркетинга Национального олимпийского комитета Сакина Велиева на III Форуме безопасного спорта в Баку.

Она отметила, что основная цель форума связана с работой, проводимой в сфере безопасного спорта, и его дальнейшим развитием.

"Наша страна обладает профессиональными кадрами в этой сфере. Продолжается работа по увеличению их числа. Мы поделимся своими мыслями о том, как дальше развивать сферу безопасного спорта", - отметила Велиева.