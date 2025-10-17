Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    НОК: В Азербайджане растёт число специалистов по безопасному спорту

    Индивидуальные
    • 17 октября, 2025
    • 11:00
    НОК: В Азербайджане растёт число специалистов по безопасному спорту

    В Азербайджане продолжается работа по увеличению числа профессиональных кадров в сфере безопасного спорта.

    Как сообщает Report, об этом заявила директор отдела маркетинга Национального олимпийского комитета Сакина Велиева на III Форуме безопасного спорта в Баку.

    Она отметила, что основная цель форума связана с работой, проводимой в сфере безопасного спорта, и его дальнейшим развитием.

    "Наша страна обладает профессиональными кадрами в этой сфере. Продолжается работа по увеличению их числа. Мы поделимся своими мыслями о том, как дальше развивать сферу безопасного спорта", - отметила Велиева.

    НОК МОК спорт безопасность
    MOK rəsmisi: "Təhlükəsiz idman sahəsində peşəkar kadrların artması ilə bağlı işlər davam edir"

    Последние новости

    11:56

    Посол ЕС в Армении: Готовы внести вклад в реализацию TRIPP

    В регионе
    11:55

    ЭСКАТО: Азербайджан демонстрирует впечатляющие результаты в борьбе с изменением климата

    Экология
    11:55

    В Бухаресте произошел сильный взрыв в многоэтажке, есть погибшие и раненые

    Другие страны
    11:52
    Фото

    Аббас Аббасов: Колониальные зверства Бельгии в Африке - ужасающий пример человеческих страданий

    Внешняя политика
    11:47

    Цены на газ в Европе упали ниже $390 за тыс. кубометров

    Энергетика
    11:46

    Умайра Тагиева: В Азербайджане будет создана система раннего оповещения

    Экология
    11:37

    Зеленский провел встречу с представителями оборонной компании Lockheed Martin

    Другие страны
    11:22

    В Кишиневском аэропорту в багаже пассажира обнаружили взрывчатое вещество

    Другие страны
    11:18

    Мэр Куала-Лумпура: Баку может стать площадкой для первого заседания АСЕАН по устойчивому развитию

    Инфраструктура
    Лента новостей