MOK rəsmisi: "Təhlükəsiz idman sahəsində peşəkar kadrların artması ilə bağlı işlər davam edir"
Fərdi
- 17 oktyabr, 2025
- 10:30
Azərbaycanda təhlükəsiz idman sahəsində peşəkar kadrların artması istiqamətində işlər davam etdirilir.
"Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin marketinq şöbəsinin direktoru Səkinə Vəliyeva "III Təhlükəsiz İdman Forumu"nda deyib.
O bildirib ki, forumun əsas məqsədi təhlükəsiz idman sahəsində görülən işlər və bunun daha inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır:
"Bu sahədə ölkəmiz peşəkar kadrlara malikdir. Bu sayın artması istiqamətində işlər davam etdirilir. Təhlükəsiz idman sahəsinin daha da inkişaf etdirmək üçün fikirlərimizi bölüşəcəyik".
