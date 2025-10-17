MOK rəsmisi: "Təhlükəsiz idman sahəsində peşəkar kadrların artması ilə bağlı işlər davam edir"

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Fərdi
    • 17 oktyabr, 2025
    • 10:30
    Azərbaycanda təhlükəsiz idman sahəsində peşəkar kadrların artması istiqamətində işlər davam etdirilir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin marketinq şöbəsinin direktoru Səkinə Vəliyeva "III Təhlükəsiz İdman Forumu"nda deyib.

    O bildirib ki, forumun əsas məqsədi təhlükəsiz idman sahəsində görülən işlər və bunun daha inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır:

    "Bu sahədə ölkəmiz peşəkar kadrlara malikdir. Bu sayın artması istiqamətində işlər davam etdirilir. Təhlükəsiz idman sahəsinin daha da inkişaf etdirmək üçün fikirlərimizi bölüşəcəyik".

