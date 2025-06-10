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Представитель ARAF: Чемпионство Европы нашей сборной по човгану - прочное начало на этом пути

Представитель ARAF: Чемпионство Европы нашей сборной по човгану - прочное начало на этом пути 11:22
Индивидуальные
10 июня 2025 г. 11:53
Представитель ARAF: Чемпионство Европы нашей сборной по човгану - прочное начало на этом пути

Генеральный секретарь Федерации конного спорта Азербайджанской Республики (ARAF) Эмиль Сеидов прокомментировал завоевание золотой медали сборной Азербайджана по човгану на прошедшем в Польше чемпионате Европы.

Представитель ARAF в беседе с Report напомнил, что чемпионат Европы по этому виду спорта проводился впервые.

"Чемпионство Европы нашей сборной по човгану - это не только спортивное достижение, но и торжество нашей национальной идентичности, истории и культурного наследия. Эта историческая победа наполняет нас бесконечным чувством гордости. Човган - это игра, которая на протяжении веков была частью духа нашего народа и его культурной памяти. Сегодня его признание на международной арене, на уровне чемпионата Европы, имеет важное значение с точки зрения возрождения древних конных традиций Азербайджана и их представления всему миру".

По его словам, этот успех также является результатом внимания и заботы, проявляемых к човгану в стране, систематической деятельности и решимости наших спортсменов:

"Надеюсь, что эта победа станет источником вдохновения для новых поколений и еще больше повысит интерес к човгану. По этому случаю я сердечно поздравляю членов нашей национальной команды, тренеров и всех, кто внес вклад в это дело. Впереди нас ждут еще более крупные цели, и этот успех - прочное начало на этом пути".

Отметим, что сборная Азербайджана в финальном матче чемпионата Европы победила Мальту со счетом 6:2.

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Версия на английском языке ARAF official commends European championship win by Azerbaijan's chovgan team as strong start
Версия на азербайджанском языке ARAF rəsmisi: "Çövkən yığmamızın Avropa çempionu olması milli kimliyimizin, tariximizin və mədəni irsimizin təntənəsidir"

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