Представитель AAF разъяснил вопрос дисквалификации чемпиона Азербайджана

Пресс-секретарь Федерации легкой атлетики Азербайджана (AAF) Турал Дадашов прояснил ситуацию с 4-летней дисквалификацией Юсифа Абдуллаева, ставшего в мае чемпионом страны по прыжкам в высоту.

Пресс-секретарь Федерации легкой атлетики Азербайджана (AAF) Турал Дадашов прояснил ситуацию с 4-летней дисквалификацией Юсифа Абдуллаева, ставшего в мае чемпионом страны по прыжкам в высоту.

В комментарии Report он отметил, что спортсмен не смог вовремя предоставить пробы из-за семейных проблем.

"Спортсмену пришлось покинуть площадку сразу после турнира из-за серьезного заболевания одного из членов его семьи", - отметил Дадашов.

Отметим, что Абдуллаев был дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Ему вменяется уклонение, отказ или непредоставление сдачи пробы. Спортсмен не сможет выступать до 10 сентября 2028 года.