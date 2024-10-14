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Представитель AAF разъяснил вопрос дисквалификации чемпиона Азербайджана

Представитель AAF разъяснил вопрос дисквалификации чемпиона Азербайджана Пресс-секретарь Федерации легкой атлетики Азербайджана (AAF) Турал Дадашов прояснил ситуацию с 4-летней дисквалификацией Юсифа Абдуллаева, ставшего в мае чемпионом страны по прыжкам в высоту.
Индивидуальные
14 октября 2024 г. 15:58
Представитель AAF разъяснил вопрос дисквалификации чемпиона Азербайджана

Пресс-секретарь Федерации легкой атлетики Азербайджана (AAF) Турал Дадашов прояснил ситуацию с 4-летней дисквалификацией Юсифа Абдуллаева, ставшего в мае чемпионом страны по прыжкам в высоту.

В комментарии Report он отметил, что спортсмен не смог вовремя предоставить пробы из-за семейных проблем.

"Спортсмену пришлось покинуть площадку сразу после турнира из-за серьезного заболевания одного из членов его семьи", - отметил Дадашов.

Отметим, что Абдуллаев был дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Ему вменяется уклонение, отказ или непредоставление сдачи пробы. Спортсмен не сможет выступать до 10 сентября 2028 года.

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Версия на азербайджанском языке AAF rəsmisi Azərbaycan çempionunun 4 illik diskvalifikasiya edilməsinə aydınlıq gətirib

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