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    В Баку пройдет Неделя трансплантации сердца

    Здоровье
    • 12 октября, 2026
    • 18:10
    В Баку пройдет Неделя трансплантации сердца

    В Баку с 31 октября по 6 ноября в рамках "Недели трансплантации сердца" пройдет серия мероприятий.

    Как сообщает Report, мероприятия пройдут при совместной организации Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии и Координационного центра по донорству и трансплантации органов Министерства здравоохранения.

    Неделя посвящена первой годовщине проведения первой донорской трансплантации сердца в Азербайджане и на Южном Кавказе.

    В рамках недели будут организованы просветительские встречи и социальные акции, посвященные важности донорства органов. В программе также предусмотрена научно-практическая конференция "TRANSPLANT 360° – От диагностики до трансплантации".

    На мероприятии будут обсуждаться все этапы трансплантации - от диагностики до послеоперационного наблюдения, будут оценены достигнутые в этой области результаты и имеющиеся вызовы.

    В конференции предусмотрено участие сердечно-сосудистых хирургов, общих хирургов, кардиологов, анестезиологов-реаниматологов, нефрологов, гастроэнтерологов, инфекционистов, патологоанатомов и специалистов других направлений из различных медицинских учреждений Азербайджана. Также присоединятся трансплантологи из Великобритании, Турции и Беларуси.

    В научной программе будут обсуждаться вопросы диагностики пациентов для трансплантации, медикаментозного и хирургического лечения, подготовки к трансплантации, выбора донора, процесса трансплантации и ведения послеоперационного периода.

    Конференция направлена на обмен опытом между местными и зарубежными специалистами и развитие профессионального сотрудничества.

    Трансплантация органов
    Bakıda "Ürək transplantasiyası həftəsi" keçiriləcək
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