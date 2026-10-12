В Баку пройдет Неделя трансплантации сердца

В Баку с 31 октября по 6 ноября в рамках "Недели трансплантации сердца" пройдет серия мероприятий.

Как сообщает Report, мероприятия пройдут при совместной организации Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии и Координационного центра по донорству и трансплантации органов Министерства здравоохранения.

Неделя посвящена первой годовщине проведения первой донорской трансплантации сердца в Азербайджане и на Южном Кавказе.

В рамках недели будут организованы просветительские встречи и социальные акции, посвященные важности донорства органов. В программе также предусмотрена научно-практическая конференция "TRANSPLANT 360° – От диагностики до трансплантации".

На мероприятии будут обсуждаться все этапы трансплантации - от диагностики до послеоперационного наблюдения, будут оценены достигнутые в этой области результаты и имеющиеся вызовы.

В конференции предусмотрено участие сердечно-сосудистых хирургов, общих хирургов, кардиологов, анестезиологов-реаниматологов, нефрологов, гастроэнтерологов, инфекционистов, патологоанатомов и специалистов других направлений из различных медицинских учреждений Азербайджана. Также присоединятся трансплантологи из Великобритании, Турции и Беларуси.

В научной программе будут обсуждаться вопросы диагностики пациентов для трансплантации, медикаментозного и хирургического лечения, подготовки к трансплантации, выбора донора, процесса трансплантации и ведения послеоперационного периода.

Конференция направлена на обмен опытом между местными и зарубежными специалистами и развитие профессионального сотрудничества.