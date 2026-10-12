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    Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 18:11
    Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию

    По инициативе Агентства социальных услуг еще 30 детей прибыли из Украины в Азербайджан в рамках программы реабилитации.

    Как сообщает Report, предусматривается обеспечение детей медицинской, а также социально-психологической поддержкой в рамках программы, которая будет продолжаться 10 дней в Габалинском детском реабилитационном центре Агентства.

    В частности, в ходе программы будут организованы индивидуальные психологические консультации, групповые терапии, занятия по йога- и танцевальной терапии. Наряду с этим дети воспользуются лечебным массажем, лечебным бассейном и ваннами, арт-терапией и др.

    Также предусмотрена организация экскурсий к достопримечательностям Габалы, а также Шеки и Шамахы.

    Отметим, что за прошедший период агентство обеспечило социально-психологическими реабилитационными услугами более 500 детей и молодых людей из Украины.

    Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию
    Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию
    Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию
    Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию
    Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию
    Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию
    Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию
    Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию
    Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию
    Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию
    Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию
    Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию
    Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию
    Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию
    Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию
    Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию
    Реабилитация украинских детей в Азербайджане
    Фото
    Ukraynadan daha 30 uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib
    Фото
    Another 30 Ukrainian children arrive in Azerbaijan for rehabilitation
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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