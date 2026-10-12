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    Ukraynadan daha 30 uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib

    Sosial müdafiə
    • 12 oktyabr, 2026
    • 18:00
    Ukraynadan daha 30 uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin təşəbbüsü ilə Ukraynadan daha 30 uşaq sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilmək üçün Azərbaycana gətirilib.

    "Report" xəbər verir ki, uşaqların Agentliyin Qəbələ Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində 10 gün davam edəcək proqram çərçivəsində tibbi, eləcə də sosial-psixoloji dəstəklə təmin olunması nəzərdə tutulur.

    Reabilitasiya proqramı uşaqların psixoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, sosiallaşması və asudə vaxtlarının səmərəli təşkili məqsədi daşıyır.

    Belə ki, proqram müddətində fərdi psixoloji konsultasiyalar, qrup terapiyaları, yoqa və rəqs terapiyası məşğələləri təşkil olunacaq. Bununla yanaşı, uşaqlar müalicəvi masaj, müalicəvi hovuz və vannadan istifadə, art-terapiya və digər reabilitasiya xidmətlərindən faydalanacaqlar.

    Onların Qəbələ ilə yanaşı, Şəki və Şamaxıdakı tarixi və görməli yerlərə ekskursiyalarının təşkili də nəzərdə tutulub.

    Qeyd edək ki, Agentlik tərəfindən ötən dövrdə Ukraynadan 500-dən çox uşaq və gənc Azərbaycana gətirilərək sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətləri ilə təmin olunub.

    Ukraynadan daha 30 uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib
    Ukraynadan daha 30 uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib
    Ukraynadan daha 30 uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib
    Ukraynadan daha 30 uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib
    Ukraynadan daha 30 uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib
    Ukraynadan daha 30 uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib
    Ukraynadan daha 30 uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib
    Ukraynadan daha 30 uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib
    Ukraynadan daha 30 uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib
    Ukraynadan daha 30 uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib
    Ukraynadan daha 30 uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib
    Ukraynadan daha 30 uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib
    Ukraynadan daha 30 uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib
    Ukraynadan daha 30 uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib
    Ukraynadan daha 30 uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib
    Ukraynadan daha 30 uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib
    Reabilitasiya Sosial Xidmətlər Agentliyi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) Ukrayna
    Foto
    Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию
    Foto
    Another 30 Ukrainian children arrive in Azerbaijan for rehabilitation
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