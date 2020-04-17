Подписан новый контракт для Гран-при Азербайджана

Операционная компания Бакинское городское кольцо (БГК), учитывая риск очередного переноса Гран-при Азербайджана, подписала с компанией "Формула 1" новый контракт.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор БГК Ариф Рагимов.

Он отметил, что новая дата соревнования будет утверждена, после того как угроза коронавируса пойдет на спад. Кроме того, по мнению А.Рагимова, для подготовки к Гран-при понадобится как минимум 10-12 недель.

Представителя БГК и другим промоутеров говорить с такой осторожностью вынуждает отмена в последний момент Гран-при Австралии, запланированного на 13-15 марта. По их словам, при подобной отмене того или иного этапа болельщикам приходится возвращать деньги за проданные билеты, что очень сложно, поскольку на эти деньги приобретаются временные трибуны.

С другой стороны, прибывших из-за рубежа зрителей нужно убедить купить билеты заранее, забронировать отели.

Гран-при Азербайджана планировалось провести 5-7 июня. Соревнование отложено на неопределенный период.