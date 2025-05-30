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Подана заявка на проведение чемпионата мира по ски-альпинизму в Азербайджане в 2027 году

Подана заявка на проведение чемпионата мира по ски-альпинизму в Азербайджане в 2027 году Федерация зимних видов спорта Азербайджана подала заявку в Международную федерацию ски-альпинизма (ISMF) на проведение чемпионата мира по ски-альпинизму в 2027 году.
Индивидуальные
30 мая 2025 г. 14:08
Подана заявка на проведение чемпионата мира по ски-альпинизму в Азербайджане в 2027 году

Федерация зимних видов спорта Азербайджана подала заявку в Международную федерацию ски-альпинизма (ISMF) на проведение чемпионата мира по ски-альпинизму в 2027 году.

Об этом Report сообщила генеральный секретарь федерации Гюнель Бадалова.

По ее словам, сейчас они ожидают ответа от международной организации: "Мы верим, что получим положительный ответ".

Бадалова также отметила, что Азербайджан примет чемпионат Европы и Кубок мира по ски-альпинизму в 2026 году.

Отметим, что чемпионат Европы планируется провести 4-8 марта 2026 года, а Кубок мира - 6-8 марта в Туристическом центре "Шахдаг".

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Версия на английском языке Azerbaijan bids to host 2027 Ski Mountaineering World Championships
Версия на азербайджанском языке Xizək alpinizmi üzrə dünya çempionatının 2027-ci ildə Azərbaycanda keçirilməsi üçün müraciət edilib

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