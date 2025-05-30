Подана заявка на проведение чемпионата мира по ски-альпинизму в Азербайджане в 2027 году

Федерация зимних видов спорта Азербайджана подала заявку в Международную федерацию ски-альпинизма (ISMF) на проведение чемпионата мира по ски-альпинизму в 2027 году.
Об этом Report сообщила генеральный секретарь федерации Гюнель Бадалова.
По ее словам, сейчас они ожидают ответа от международной организации: "Мы верим, что получим положительный ответ".
Бадалова также отметила, что Азербайджан примет чемпионат Европы и Кубок мира по ски-альпинизму в 2026 году.
Отметим, что чемпионат Европы планируется провести 4-8 марта 2026 года, а Кубок мира - 6-8 марта в Туристическом центре "Шахдаг".