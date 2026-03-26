Под председательством Фарида Гаибова прошло первое заседание Бюро COP10

В Штаб-квартире ЮНЕСКО под председательством министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова состоялось первое официальное заседание Бюро 10-й Конференции стран-участниц Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (COP10).

В заседании приняли участие заместитель гендиректора ЮНЕСКО (ADG) Лидия Брито, члены, представляющие различные географические регионы, постоянные представительства, аккредитованные при ЮНЕСКО, представители международных организаций и эксперты, работающие в области антидопинга. Кроме того, впервые в заседании приняли участие государства-наблюдатели.

В повестку дня заседания вошли вопросы исполнения решений, принятых на COP10, план деятельности Бюро на ближайшие два года (2026–2027), результаты глобальных консультаций и другие важные вопросы.

Перед заседанием министр Фарид Гаибов представлял бюро на втором официальном заседании Комитета по утверждению "Фонда по искоренению допинга в спорте".

Отметим, что Ф. Гаибов также встретился с представителями II Группы (Центральная и Восточная Европа), которую он представляет в Бюро. В ходе встречи была предоставлена информация о деятельности Бюро COP10 и предложениях, которые будут представлены на заседании, состоялся обмен мнениями по данным направлениям. Также в рамках визита состоялась двусторонняя встреча министра с министром спорта России Михаилом Дегтяревым.