    Под председательством Фарида Гаибова прошло первое заседание Бюро COP10

    В Штаб-квартире ЮНЕСКО под председательством министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова состоялось первое официальное заседание Бюро 10-й Конференции стран-участниц Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (COP10).

    Об этом Report сообщили в Минмолодежи и спорта Азербайджана.

    В заседании приняли участие заместитель гендиректора ЮНЕСКО (ADG) Лидия Брито, члены, представляющие различные географические регионы, постоянные представительства, аккредитованные при ЮНЕСКО, представители международных организаций и эксперты, работающие в области антидопинга. Кроме того, впервые в заседании приняли участие государства-наблюдатели.

    В повестку дня заседания вошли вопросы исполнения решений, принятых на COP10, план деятельности Бюро на ближайшие два года (2026–2027), результаты глобальных консультаций и другие важные вопросы.

    Перед заседанием министр Фарид Гаибов представлял бюро на втором официальном заседании Комитета по утверждению "Фонда по искоренению допинга в спорте".

    Отметим, что Ф. Гаибов также встретился с представителями II Группы (Центральная и Восточная Европа), которую он представляет в Бюро. В ходе встречи была предоставлена информация о деятельности Бюро COP10 и предложениях, которые будут представлены на заседании, состоялся обмен мнениями по данным направлениям. Также в рамках визита состоялась двусторонняя встреча министра с министром спорта России Михаилом Дегтяревым.

    Fərid Qayıbovun sədrliyi ilə COP10 Bürosunun birinci rəsmi iclası keçirilib
