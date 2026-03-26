    Fərid Qayıbovun sədrliyi ilə COP10 Bürosunun birinci rəsmi iclası keçirilib

    • 26 mart, 2026
    • 19:27
    Fərid Qayıbovun sədrliyi ilə COP10 Bürosunun birinci rəsmi iclası keçirilib

    Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbovun sədrliyi ilə UNESCO-nun Mənzil Qərargahında İdmanda Dopinqə Qarşı Beynəlxalq Konvensiyaya Tərəf Dövlətlərin Onuncu Konfransı (COP10) Bürosunun birinci rəsmi iclası keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Gənclər və İdman Nazirliyindən xəbər verilib.

    İclasda UNESCO-nun Baş direktorunun müavini (ADG) Lidiya Brito, müxtəlif coğrafi regionları təmsil edən üzvlər, UNESCO yanında akkreditə olunmuş daimi nümayəndəliklər, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və antidopinq sahəsində fəaliyyət göstərən ekspertlər iştirak ediblər. Həmçinin ilk dəfə olaraq müşahidəçi dövlətlər də iclasda iştirak ediblər.

    Gündəlikdə COP10-da qəbul edilən qərarların icrası, büronun növbəti iki il (2026–2027-ci illər) üzrə fəaliyyət planı, qlobal yazılı məsləhətləşmələrin nəticələri və digər mühüm məsələlər müzakirə olunub.

    Büronun ilk rəsmi iclasından əvvəl Azərbaycanın gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov 26 mart 2026-cı il tarixində "İdmanda dopinqin kökünün kəsilməsi fondunun" Təsdiq Komitəsinin ikinci rəsmi iclasında büronu təmsil edib.

    Qeyd edək ki, Fərid Qayıbov həmçinin büroda təmsil etdiyi II Qrupun (Mərkəzi və Şərqi Avropa) nümayəndələri ilə görüş keçirib. Görüş zamanı COP10 Bürosunun fəaliyyəti və iclasda təqdim olunacaq təkliflər barədə məlumat verilib, bu istiqamətlər üzrə fikir mübadiləsi aparılıb. Həmçinin səfər çərçivəsində nazirin Rusiyanın idman naziri Mixail Deqtyarev ilə ikitərəfli görüşü baş tutub.

    Fərid Qayıbovun sədrliyi ilə COP10 Bürosunun birinci rəsmi iclası keçirilib
    Fərid Qayıbovun sədrliyi ilə COP10 Bürosunun birinci rəsmi iclası keçirilib
    Fərid Qayıbovun sədrliyi ilə COP10 Bürosunun birinci rəsmi iclası keçirilib
    Fərid Qayıbovun sədrliyi ilə COP10 Bürosunun birinci rəsmi iclası keçirilib
    Fərid Qayıbovun sədrliyi ilə COP10 Bürosunun birinci rəsmi iclası keçirilib
    Fərid Qayıbovun sədrliyi ilə COP10 Bürosunun birinci rəsmi iclası keçirilib
    Fərid Qayıbovun sədrliyi ilə COP10 Bürosunun birinci rəsmi iclası keçirilib
    Fərid Qayıbovun sədrliyi ilə COP10 Bürosunun birinci rəsmi iclası keçirilib

    Gənclər və İdman Nazirliyi Fərid Qayıbov
    Foto
    Под председательством Фарида Гаибова прошло первое заседание Бюро COP10

    Son xəbərlər

    19:59

    Əraqçi: Amerikalıların davranışları ilə sözlərində ziddiyyət var

    Region
    19:45
    Foto

    Zelenski Səudiyyə Ərəbistanına səfər edib

    Digər ölkələr
    19:44
    Foto

    "FIFA Series – 2026": Azərbaycan millisinin Sent Lüsiya yığması ilə oyundan əvvəl açıq məşqi təşkil olunub

    Futbol
    19:32

    Tramp: ABŞ İrana zərbələr endirməyə davam edəcək

    Digər ölkələr
    19:27
    Foto

    Fərid Qayıbovun sədrliyi ilə COP10 Bürosunun birinci rəsmi iclası keçirilib

    Fərdi
    19:25

    Yaponiyanın şimal-şərqində güclü zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    19:23

    ABŞ digər ölkələri çəkindirmək üçün nüvə sınaqlarını bərpa edə bilər

    Digər ölkələr
    19:18

    Bəhreynli səyyah: Qarabağın hər bir şəhərinin özünəməxsus atmosferi var

    Qarabağ
    19:12
    Foto

    Gənclər "Urban Hackathon 2026"da dayanıqlı şəhər mobilliyi üçün həllər təqdim ediblər

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti