Победительница Ханкендинского ультрамарафона поблагодарила Азербайджан
Индивидуальные
- 11 октября, 2026
- 12:53
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За четыре дня пребывания в Азербайджане мы ощутили теплое отношение и гостеприимство местных жителей.
Как сообщает командированный в Ханкенди сотрудник Report, об этом заявила победительница III Международного Ханкендинского ультрамарафона среди женщин, украинская спортсменка Елена Шевченко.
Она выразила благодарность организаторам соревнований.
"Они организовали великолепный ультрамарафон. Я счастлива, что смогла первой среди женщин пересечь финишную черту.
Соревнования оставили у меня самые приятные впечатления. Благодарю азербайджанский народ за теплый прием и доброжелательность", - сказала спортсменка.
Ukraynalı atlet: "Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonu əla təşkil olunub"
Ukrainian athlete hails organization of Khankandi Ultramarathon
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