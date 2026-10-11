Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Победительница Ханкендинского ультрамарафона поблагодарила Азербайджан

    Индивидуальные
    • 11 октября, 2026
    • 12:53
    Победительница Ханкендинского ультрамарафона поблагодарила Азербайджан

    За четыре дня пребывания в Азербайджане мы ощутили теплое отношение и гостеприимство местных жителей.

    Как сообщает командированный в Ханкенди сотрудник Report, об этом заявила победительница III Международного Ханкендинского ультрамарафона среди женщин, украинская спортсменка Елена Шевченко.

    Она выразила благодарность организаторам соревнований.

    "Они организовали великолепный ультрамарафон. Я счастлива, что смогла первой среди женщин пересечь финишную черту.

    Соревнования оставили у меня самые приятные впечатления. Благодарю азербайджанский народ за теплый прием и доброжелательность", - сказала спортсменка.

    Елена Шевченко Ханкендинский ультрамарафон
    Ukraynalı atlet: "Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonu əla təşkil olunub"
    Ukrainian athlete hails organization of Khankandi Ultramarathon
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    05:48

    В эстонской Нарве жители возмущены резким ростом цен на отопление

    Другие страны
    05:13

    Япония сообщила о запуске КНДР двух баллистических ракет

    Другие страны
    04:56

    Axios раскрыл причину переноса визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Другие страны
    04:21

    В Ормузском проливе подорвался на мине танкер с 750 тыс. баррелей нефти

    В регионе
    03:49

    Дональд Трамп: Новый пресс-секретарь Белого дома проведет первый брифинг 13 октября

    Другие страны
    03:13

    Канада намерена увеличить поставки нефти и дизельного топлива в США

    Другие страны
    02:57

    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    02:22

    На границе Египта и Судана нанесен авиаудар по золотому руднику, погибли десятки шахтеров

    Другие страны
    01:45

    Shafaq News: Премьер-министр Ирака посетит Саудовскую Аравию 14 октября

    Другие страны
    Лента новостей