Ukraynalı atlet: "Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonu əla təşkil olunub"
Fərdi
- 11 oktyabr, 2026
- 12:40
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Dörd gündə Azərbaycanda isti münasibət və mehribanlıq gördük.
Bu fikirləri III Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonunun qadınlar arasında qalibi, ukraynalı atlet Olena Şevçenko "Report"un Xankəndinə ezam olunan əməkdaşına müsahibəsində səsləndirib.
O. Şevçenko təşkilatçılara təşəkkürünü bildirib:
"Onlar möhtəşəm marafon təşkil ediblər. Özümü xoşbəxt sayıram ki, qadınlar arasında finişə birinci çatdım.
Yarış mənim üçün çox gözəl hisslərlə yadda qaldı. İsti münasibət və mehribanlığa görə Azərbaycan xalqına təşəkkür edirəm".
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