İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Ukraynalı atlet: "Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonu əla təşkil olunub"

    Fərdi
    • 11 oktyabr, 2026
    • 12:40
    Ukraynalı atlet: Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonu əla təşkil olunub

    Dörd gündə Azərbaycanda isti münasibət və mehribanlıq gördük.

    Bu fikirləri III Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonunun qadınlar arasında qalibi, ukraynalı atlet Olena Şevçenko "Report"un Xankəndinə ezam olunan əməkdaşına müsahibəsində səsləndirib.

    O. Şevçenko təşkilatçılara təşəkkürünü bildirib:

    "Onlar möhtəşəm marafon təşkil ediblər. Özümü xoşbəxt sayıram ki, qadınlar arasında finişə birinci çatdım.

    Yarış mənim üçün çox gözəl hisslərlə yadda qaldı. İsti münasibət və mehribanlığa görə Azərbaycan xalqına təşəkkür edirəm".

    III Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonu Olena Şevçenko
    Победительница Ханкендинского ультрамарафона поблагодарила Азербайджан
    Ukrainian athlete hails organization of Khankandi Ultramarathon
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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