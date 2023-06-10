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Победитель четвертого этапа велогонки: Думаю о завтрашнем соревновании в Шуше

Победитель четвертого этапа велогонки: Думаю о завтрашнем соревновании в Шуше "Я думаю о завтрашнем этапе велогонки в Шуше". Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал Алессандро Монако - победитель четвертого этапа международной велогонки "Дорогая Шуша", посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара
Индивидуальные
10 июня 2023 г. 15:04
Победитель четвертого этапа велогонки: Думаю о завтрашнем соревновании в Шуше

"Я думаю о завтрашнем этапе велогонки в Шуше".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал Алессандро Монако - победитель четвертого этапа международной велогонки "Дорогая Шуша", посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Итальянский велосипедист, преодолевший 102,9 км по маршруту Гянджа-Гёйгёль и пришедший к финишу первым, выразил свою радость от победы: "Спасибо моим товарищам по команде. Это был прекрасный день. Потому что два члена нашей команды заняли первые два места".

Партнер Монако по команде Эмануэле Ансолини, который лидирует в общем зачете после четырех этапов, сказал, что он счастлив сохранить желтую майку: "Мы будем серьезно готовиться к завтрашнему заключительному этапу".

Директор гонки Роланд Хофер сказал, что этап прошел в интересной конкурентной среде: "Мы с нетерпением ждем завтрашнего этапа в Шуше".

Напомним, что международная велогонка "Дорогая Шуша" завершится 11 июня. На заключительном этапе спортсмены преодолеют расстояние в 134,9 км от Бейлагана до города Шуша.

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Версия на азербайджанском языке "Əziz Şuşa"da dördüncü mərhələnin qalibi: "İndidən sabahkı şah yarışını düşünürəm"

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