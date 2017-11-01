Победитель Чемпионата мира по кикбоксингу поднял азербайджанский флаг в Италии - ВИДЕО

Киев. 1 ноября. REPORT.AZ/ Уроженец Азербайджана, мастер спорта по кикбоксингу Фахреддин Искандеров завоевал два первых места в категориях К-1 и лоу-кик на Чемпионате мира по кикбоксингу (WTKA), который проходил с 25 по 29 октября в итальянском городе Марина-Ди-Каррара.

Как сообщает украинское бюро Report, чемпион Европы и мира по кикбоксингу Ф. Искандеров поехал на чемпионат в составе сборной Украины. Он выступал в весовой категории до 60 кг.

"Первый бой в категории К-1 я провел с бразильцем, выиграл. Финальный бой был с поляком, которого я нокаутировал в первом раунде", - заявил Report Ф. Искандеров.

В категории "лоу-кик" соперник Искандерова отказался от боя, отдав первое место представителю Украины.

Таким образом, уроженец Азербайджана взял две медали за первые места в двух категориях.

На церемонии награждения Ф. Искандеров держал в руках флаг Азербайджана.

"По национальности я азербайджанец, и я хочу, чтобы мой народ тоже знал о моей победе", - отметил спортсмен.

Ф. Искандеров выразил благодарность своему тренеру Артему Крицкому и азербайджанской диаспоре в Украине, в частности Хикмету Джавадову.