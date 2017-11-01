 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Победитель Чемпионата мира по кикбоксингу поднял азербайджанский флаг в Италии - ВИДЕО

    Уроженец Азербайджана, мастер спорта по кикбоксингу Фахреддин Искандеров завоевал две золотые медали на Чемпионате мира в Италии

    Киев. 1 ноября. REPORT.AZ/ Уроженец Азербайджана, мастер спорта по кикбоксингу Фахреддин Искандеров завоевал два первых места в категориях К-1 и лоу-кик на Чемпионате мира по кикбоксингу (WTKA), который проходил с 25 по 29 октября в итальянском городе Марина-Ди-Каррара.

    Как сообщает украинское бюро Report, чемпион Европы и мира по кикбоксингу Ф. Искандеров поехал на чемпионат в составе сборной Украины. Он выступал в весовой категории до 60 кг.

    "Первый бой в категории К-1 я провел с бразильцем, выиграл. Финальный бой был с поляком, которого я нокаутировал в первом раунде", - заявил Report Ф. Искандеров.

    В категории "лоу-кик" соперник Искандерова отказался от боя, отдав первое место представителю Украины.

    Таким образом, уроженец Азербайджана взял две медали за первые места в двух категориях.

    На церемонии награждения Ф. Искандеров держал в руках флаг Азербайджана.

    "По национальности я азербайджанец, и я хочу, чтобы мой народ тоже знал о моей победе", - отметил спортсмен.

    Ф. Искандеров выразил благодарность своему тренеру Артему Крицкому и азербайджанской диаспоре в Украине, в частности Хикмету Джавадову.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi