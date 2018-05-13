Победитель "Бакинского марафона" является участником олимпийских игр в Бразилии

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Победитель бакинского марафона Игорь Олифиренко является профессиональным спортсменом. Как передает Report, об этом спортсмен сообщил в интервью Report.

Он отметил, что был участником Олимпийских игр в Рио -де- жанейро и занял там в составе Украинской сборной 13-е место. "Я профессиональный спортсмен, но принимаю участие и на марафонах. Например, я был победителем и белорусского марафона. Стать первым в Баку - это потрясающие ощущения. Организация здесь на высоком уровне", - сказал Олифиренко.