Пилот команды "Мерседес" Джон Расселл выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл занял первое место на Гран-при Бразилии - 21-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл занял первое место на Гран-при Бразилии - 21-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как сообщает Report , гонка прошла в воскресенье на автодроме "Интерлагос".

Для Расселла эта победа стала первой в сезоне. Вторым финишировал британец Льюис Хэмилтон, выступающий за "Мерседес", третьим - испанец Карлос Сайнс из "Феррари".

Команда "Ред Булл" не сумела выиграть этап чемпионата мира текущего сезона впервые за 10 гонок. Последний раз пилот другой команды выиграл Гран-при в Австрии 10 июля - монегаск Шарль Леклер ("Феррари").

Чемпионом сезона 2022 года досрочно стал нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Также "Ред Булл" досрочно выиграл Кубок конструкторов.