О нас

Пилот команды "Мерседес" Джон Расселл выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Пилот команды "Мерседес" Джон Расселл выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1" Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл занял первое место на Гран-при Бразилии - 21-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Индивидуальные
14 ноября 2022 г. 00:04
Пилот команды Мерседес Джон Расселл выиграл Гран-при Бразилии Формулы-1

Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл занял первое место на Гран-при Бразилии - 21-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как сообщает Report, гонка прошла в воскресенье на автодроме "Интерлагос".

Для Расселла эта победа стала первой в сезоне. Вторым финишировал британец Льюис Хэмилтон, выступающий за "Мерседес", третьим - испанец Карлос Сайнс из "Феррари".

Команда "Ред Булл" не сумела выиграть этап чемпионата мира текущего сезона впервые за 10 гонок. Последний раз пилот другой команды выиграл Гран-при в Австрии 10 июля - монегаск Шарль Леклер ("Феррари").

Чемпионом сезона 2022 года досрочно стал нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Также "Ред Булл" досрочно выиграл Кубок конструкторов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
10 ноября 2022 г. 15:33
Рашад Даглы совершил убийство
Рашад Даглы совершил убийство
9 ноября 2022 г. 07:44
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
11 ноября 2022 г. 12:55
В Евлахе невеста погибла в ДТП по пути в салон красоты
ФотоВ Евлахе невеста погибла в ДТП по пути в салон красоты
7 ноября 2022 г. 10:48
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
12 ноября 2022 г. 14:18
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
10 ноября 2022 г. 15:41
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
10 ноября 2022 г. 21:08
Стал известен итоговый состав сборной Бразилии на ЧМ-2022
Стал известен итоговый состав сборной Бразилии на ЧМ-2022
7 ноября 2022 г. 23:04
Президент Азербайджана пригласил глав тюркских государств в Карабах и Восточный Зангезур
Президент Азербайджана пригласил глав тюркских государств в Карабах и Восточный Зангезур
11 ноября 2022 г. 10:30
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
10 ноября 2022 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi