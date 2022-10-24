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Команда "Формулы-1" "Ред Булл" досрочно выиграла Кубок конструкторов

Команда "Формулы-1" "Ред Булл" досрочно выиграла Кубок конструкторов Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2022 года - Гран-при США.
Индивидуальные
24 октября 2022 г. 02:08
Команда Формулы-1 Ред Булл досрочно выиграла Кубок конструкторов

Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2022 года - Гран-при США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соревнования прошли в воскресенье на автодроме "Трасса Америк" в Остине (штат Техас).

Вторым финишировал представитель Великобритании Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Третье место занял монегаск Шарль Леклер ("Феррари"). Испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс - младший выбыл из гонки на первом круге, столкнувшись с британцем Джорджем Расселлом ("Мерседес").

Таким образом, "Ред Булл" досрочно стал победителем Кубка конструкторов, идущий на втором месте "Феррари" лишился математических шансов обойти "Ред Булл" в зачете. После этапа Гран-при в США "Ред Булл" набрал 656 очков, у "Феррари" - 469.

Отметим, что "Ред Булл" выиграл Кубок конструкторов в пятый раз, ранее команда становилась обладателем кубка в 2010, 2011, 2012 и 2013 годах.

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