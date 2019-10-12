Первые Игры стран СНГ пройдут в Казани

Первые Игры стран СНГ, которые пройдут в Казани в 2020 году, должны стать спортивным, культурным, объединяющим праздником. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр спорта России Павел Колобков.

"Сейчас мы создадим организационный комитет, уже запланировано финансирование. В декабре мы уже намечаем встречу со всеми нашими коллегами из других стран, поэтому хотим, чтобы это был не только спортивный, но и спортивно-культурный праздник. Потому что здесь, я уверен, должен присутствовать не только спорт, но и культура и другие национальные интересы, то, что нас действительно объединяет с нашими коллегами в рамках СНГ", - сказал он.

Планируется, что Игры будут проходить раз в два года поочередно в странах СНГ и будут длиться до десяти дней. Спортсмены будут соревноваться в таких видах спорта, как дзюдо, самбо, пляжный волейбол, пляжный гандбол, мини-футбол, бокс, тайский бокс, шахматы, танцевальный спорт, фехтование, карате, гиревой спорт, армрестлинг, мас-реслинг, спортивная борьба, борьба на поясах, легкая атлетика, баскетбол.