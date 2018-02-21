Патрик Брахнер: Я горд тем, что представляю Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Интервью Report с единственным представителем Азербайджана и знаменосцем на XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском городе Пхенчхан Патриком Брахнером.

- Вы начнете борьбу на Олимпиаде 22 февраля. Испытываете ли волнение по мере приближения соревнований по слалому?

- В этом виде спорта следует быть хладнокровным. Так как, при большой скорости растет и риск несчастных случаев. Здесь нужно работать, как робот. В слаломе едут не с криками, здесь должен быть обдуманный план и расчет. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы показать максимально хороший результат.

- На какое место Вы рассчитываете?

- Никаких предположений по этому поводу нет. Старт в соревновании зависит от рейтинга. Пройдет соответствующая жеребьевка. Я начну борьбу приблизительно 60-65-м.

- Разве не лучше было бы участвовать в горнолыжной гонке по гигантскому слалому 18 февраля?

- Я видел результаты. Согласно своим показателям на тренировках, могу сказать, что мог занять 40-45-ое место. Однако, это предположение. Сказать что-то конкретное невозможно. Но, в гигантском слаломе возможны неожиданные повороты, несчастные случаи.

- В интервью австрийским СМИ Вы сказали, что восстановили карьеру, чтобы представить Азербайджан в Пхенчхане. Как получилось, что Вы во второй раз пришли на зимние Олимпийские игры?

- Сначала хочу отметить, что австрийские СМИ со мной не связывались. Написанное - не мои мысли. Да, стоял вопрос о завершении моей карьеры. Однако я был единственным лицензированным спортсменом, который мог бы участвовать на олимпиаде. Поэтому я здесь. Я горд тем, что представляю Азербайджан на зимних Олимпийских играх. Чтобы заниматься горнолыжным слаломом мне требовался толчок и с этой точки зрения олимпиада была как нельзя кстати. Я понял, что хочу заниматься этим видом спорта и участвовать в соревнованиях под флагом Азербайджана.

- Что Вас связывает с Азербайджаном, кроме спорта?

- Там живут мои друзья. По мере возможности я приезжаю к ним. Даже мои родители неоднократно были в Баку.

- Планируете ли Вы представить Азербайджан и в последующих зимних Олимпийских играх?

- Все возможно, однако до этого есть еще много времени. Основное внимание сейчас я сосредоточил на соревнованиях.

- В Азербайджане очень мало спортсменов, занимающихся зимними видами спорта. Наряду с участием в соревнованиях, можете ли Вы в будущем тренировать азербайджанскую молодежь?

- Очень жаль, что пока не могу сказать что-то конкретное по этому поводу. Все покажет время.