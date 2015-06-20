Париж выдвинет свою кандидатуру на проведение Олимпиады-2024

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Париж выдвинет свою кандидатуру на проведение Летних Олимпийских игр-2024. Как сообщает Report, соответствующее заявление утвердил городской совет Парижа.

Заявка будет подана в Международный олимпийский комитет в день его учреждения - 24 июня.

Ранее свои кандидатуры выдвигали Бостон (США), Гамбург (Германия) и Рим (Италия). В Париже Летние Олимпийские игры в последний раз проводились в 1924 году.

Отметим, что прием заявок для Олимпиады-2024 проводится до 15 сентября. Баку также может быть внесен в список кандидатов.

Название города-организатора будет объявлено на сессии Международного олимпийского комитета, которое состоится в 2017 году в столице Перу Лиме.