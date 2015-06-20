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    Париж выдвинет свою кандидатуру на проведение Олимпиады-2024

    Соответствующая заявка будет подана Международному олимпийскому комитету 24 июня

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Париж выдвинет свою кандидатуру на проведение Летних Олимпийских игр-2024. Как сообщает Report, соответствующее заявление утвердил городской совет Парижа. 

    Заявка будет подана в  Международный олимпийский комитет в день его учреждения - 24 июня.

    Ранее свои кандидатуры выдвигали Бостон (США), Гамбург (Германия) и Рим (Италия). В Париже Летние Олимпийские игры в последний раз проводились в 1924 году. 

    Отметим, что прием заявок для Олимпиады-2024 проводится до 15 сентября. Баку также может быть внесен в список кандидатов. 

    Название города-организатора будет объявлено на сессии Международного олимпийского комитета, которое состоится в 2017 году в столице Перу Лиме. 

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