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Париж-2024: В последний день Олимпиады азербайджанский борец может принести команде 7-ю медаль

Париж-2024: В последний день Олимпиады азербайджанский борец может принести команде 7-ю медаль В последний день Летних Олимпийских игр в Париже азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов проведет поединок за бронзу.
Индивидуальные
11 августа 2024 г. 07:45
Париж-2024: В последний день Олимпиады азербайджанский борец может принести команде 7-ю медаль

В последний день Летних Олимпийских игр в Париже азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов проведет поединок за бронзу.

Как сообщает Report, его соперник определится по итогам утешительных поединков.

Соревнования по борьбе начнутся в 13:00 по бакинскому времени.

Напомним, что сегодня во французской столице состоится церемония закрытия парижской Олимпиады. Ранее дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами. Тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) и боксер Альфонсо Домингес (92 кг) завоевали серебряные медали, а борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и вольник Георгий Мешвилдишвили — бронзу.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Sonuncu gündə 7-ci medal ümidi

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