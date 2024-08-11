Париж-2024: В последний день Олимпиады азербайджанский борец может принести команде 7-ю медаль

В последний день Летних Олимпийских игр в Париже азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов проведет поединок за бронзу.
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Соревнования по борьбе начнутся в 13:00 по бакинскому времени.
Напомним, что сегодня во французской столице состоится церемония закрытия парижской Олимпиады. Ранее дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами. Тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) и боксер Альфонсо Домингес (92 кг) завоевали серебряные медали, а борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и вольник Георгий Мешвилдишвили — бронзу.