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Париж-2024: Азербайджанская парадзюдоистка проиграла в 1/4 финала

Париж-2024: Азербайджанская парадзюдоистка проиграла в 1/4 финала Азербайджанская парадзюдоистка Хатира Исмиева (J1) проиграла в 1/4 финала на летних Паралимпийских играх в Париже.
Индивидуальные
7 сентября 2024 г. 13:15
Париж-2024: Азербайджанская парадзюдоистка проиграла в 1/4 финала

Азербайджанская парадзюдоистка Хатира Исмиева (J1) проиграла в 1/4 финала на летних Паралимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, соперницей азербайджанской спортсменки в 1/4 финала была представительница Турции Назан Акын.

Исмиева примет участие в утешительной встрече.

12:01

Азербайджанская парадзюдоистка Хатира Исмиева (J1) прошла в 1/4 финала на летних Паралимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, соперницей выступающей в весовой категории свыше 70 кг спортсменки в 1/8 финала была представительница Объединенных Арабских Эмиратов Марьям Альдханани.

Победив соперницу приемом иппон, Исмиева прошла в следующий раунд.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Azərbaycan paracüdoçusu 1/4 finalda məğlub olub - YENİLƏNİB

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