Париж-2024: Азербайджанская парадзюдоистка проиграла в 1/4 финала

Азербайджанская парадзюдоистка Хатира Исмиева (J1) проиграла в 1/4 финала на летних Паралимпийских играх в Париже.
Как сообщает Report, соперницей азербайджанской спортсменки в 1/4 финала была представительница Турции Назан Акын.
Исмиева примет участие в утешительной встрече.
12:01
Азербайджанская парадзюдоистка Хатира Исмиева (J1) прошла в 1/4 финала на летних Паралимпийских играх в Париже.
Как сообщает Report, соперницей выступающей в весовой категории свыше 70 кг спортсменки в 1/8 финала была представительница Объединенных Арабских Эмиратов Марьям Альдханани.
Победив соперницу приемом иппон, Исмиева прошла в следующий раунд.