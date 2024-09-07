Париж-2024: Азербайджанская парадзюдоистка проиграла в 1/4 финала

Азербайджанская парадзюдоистка Хатира Исмиева (J1) проиграла в 1/4 финала на летних Паралимпийских играх в Париже.

Азербайджанская парадзюдоистка Хатира Исмиева (J1) проиграла в 1/4 финала на летних Паралимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, соперницей азербайджанской спортсменки в 1/4 финала была представительница Турции Назан Акын.

Исмиева примет участие в утешительной встрече.

12:01

Азербайджанская парадзюдоистка Хатира Исмиева (J1) прошла в 1/4 финала на летних Паралимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, соперницей выступающей в весовой категории свыше 70 кг спортсменки в 1/8 финала была представительница Объединенных Арабских Эмиратов Марьям Альдханани.

Победив соперницу приемом иппон, Исмиева прошла в следующий раунд.