Паралимпийская спортсменка укрепила позиции в борьбе за лицензию на Игры в Лос-Анджелесе

Паралимпийская спортсменка Сона Агаева, занявшая четвертое место в категории BC2 на Кубке мира по бочче, заработала 14,2 рейтинговых очка.

Об этом Report сообщили в Паралимпийском комитете Азербайджана.

Она увеличила свои очки до 38,2, поднявшись с 19-го на 12-е место в списке, дающем лицензию на участие в Летних Паралимпийских играх Лос-Анджелес-2028.