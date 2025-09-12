Паралимпийская спортсменка укрепила позиции в борьбе за лицензию на Игры в Лос-Анджелесе
Индивидуальные
12 сентября, 2025
- 18:43
Паралимпийская спортсменка Сона Агаева, занявшая четвертое место в категории BC2 на Кубке мира по бочче, заработала 14,2 рейтинговых очка.
Об этом Report сообщили в Паралимпийском комитете Азербайджана.
Она увеличила свои очки до 38,2, поднявшись с 19-го на 12-е место в списке, дающем лицензию на участие в Летних Паралимпийских играх Лос-Анджелес-2028.
