    Azərbaycan paralimpiyaçısı xal ehtiyatını artırıb, 12-ci pilləyə yüksəlib

    Fərdi
    • 12 sentyabr, 2025
    • 18:13
    Azərbaycan paralimpiyaçısı xal ehtiyatını artırıb, 12-ci pilləyə yüksəlib

    Boccia üzrə Dünya Kubokunu BC2 kateqoriyasında dördüncü pillədə başa vuran Azərbaycan paralimpiyaçısı Sona Ağayeva 14,2 reytinq xalı qazanıb.  

    Bu barədə "Report"a Milli Paralimpiya Komitəsindən məlumat verilib.  

    O, xalını 38,2-yə çatdıraraq Los-Anceles-2028 Yay Paralimpiya Oyunlarına lisenziya qazandıran siyahıda 19-cu sıradan 12-ci pilləyə yüksəlib.

    Paralimpiya Milli Paralimpiya Komitəsi reytinq Sona Ağayeva
