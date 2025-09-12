Azərbaycan paralimpiyaçısı xal ehtiyatını artırıb, 12-ci pilləyə yüksəlib
Fərdi
- 12 sentyabr, 2025
- 18:13
Boccia üzrə Dünya Kubokunu BC2 kateqoriyasında dördüncü pillədə başa vuran Azərbaycan paralimpiyaçısı Sona Ağayeva 14,2 reytinq xalı qazanıb.
Bu barədə "Report"a Milli Paralimpiya Komitəsindən məlumat verilib.
O, xalını 38,2-yə çatdıraraq Los-Anceles-2028 Yay Paralimpiya Oyunlarına lisenziya qazandıran siyahıda 19-cu sıradan 12-ci pilləyə yüksəlib.
