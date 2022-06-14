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Оштрафован турецкий пилот "Формулы-2" за инцидент в Баку

Оштрафован турецкий пилот "Формулы-2" за инцидент в Баку Турецкий пилот "Формулы-2", выступающий за Charouz Racing System, Джем Болюкбаши оштрафован за инцидент в Баку.
Индивидуальные
14 июня 2022 г. 09:35
Оштрафован турецкий пилот Формулы-2 за инцидент в Баку

Турецкий пилот "Формулы-2", выступающий за Charouz Racing System, Джем Болюкбаши оштрафован за инцидент в Баку.

Как сообщает Report, причиной этому послужил конфликт между отцом 24-летнего пилота Явузом Болюкбаши и его менеджером Темучином Уналупом с тренером израильского водителя Роя Ниссани Франческо Мартинесом в гараже команды DAMS.

Во время инцидента Явуз Болукбаши и Мартинес толкнули друг друга.

За это турецкий пилот был оштрафован на 5 000 евро.

Следует отметить, что Рой Ниссани и Джем Болюкбаши врезались в защитный барьер после касания болидов на Гран-при Азербайджана.

Затем руководство гонки расследовало инцидент и обнаружило, что причиной аварии стал Ниссани.

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Версия на английском языке Turkish F2 racer fined over his father's behaviour
Версия на азербайджанском языке Bakıda qəza törədən türkiyəli pilot cərimələnib

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