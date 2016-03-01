Оргкомитет побывал в Baku Crystal Hall, где пройдет Всемирная шахматная олимпиада

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Председатель и члены Организационного комитета, созданного в связи с подготовительными работами к 42-й Всемирной шахматной олимпиаде в Баку, побывали в Baku Crystal Hall, где пройдет это знаменательное соревнование.

Как сообщает Report, на встрече, в которой приняли участие первый заместитель премьер-министра, председатель Организационного комитета Бакинской шахматной олимпиады Ягуб Эйюбов, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, вице-президент Шахматной федерации Азербайджана (ШФА), директор Операционного комитета Бакинской шахматной олимпиады Махир Мамедов, в том числе вице-президент ШФА Фаиг Гасанов, состоялись обсуждения, связанные с ходом подготовки к олимпиаде.

Состоялся обмен мнениями об оформлении зала соревнования, месте, где будет размещен медиа-центр, мерах безопасности на арене во время олимпиады и других важных вопросах. На встрече было также подчеркнуто, что с целью обеспечения удобного входа зрителей в арену будут привлечены волонтеры.

Всемирная шахматная олимпиада пройдет в Баку с 1 по 14 сентября. Престижное соревнование, которое впервые будет организовано в нашей стране, пройдет в Baku Crystal Hall. В дни Олимпиады в нашей столице также состоится очередное заседание конгресса FIDE. В Бакинской шахматной олимпиаде ожидается участие около 2500 шахматистов, тренеров и официальных лиц из примерно 180 стран.