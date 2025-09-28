Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Определились победители в соревнованиях по плаванию III Игр СНГ

    28 сентября, 2025
    12:11
    Определились победители в соревнованиях по плаванию III Игр СНГ

    Определились очередные медалисты III Игр СНГ, проходящих в Азербайджане.

    Как сообщает Report, в соревнованиях по плаванию на спине россиянка Анастасия Кобзарь заняла первое место.

    Казахстанка Маргарита Зайцева и ее соотечественница Маргарита Раенка завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно.

