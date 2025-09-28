Определились победители в соревнованиях по плаванию III Игр СНГ

Определились очередные медалисты III Игр СНГ, проходящих в Азербайджане.

Как сообщает Report, в соревнованиях по плаванию на спине россиянка Анастасия Кобзарь заняла первое место.

Казахстанка Маргарита Зайцева и ее соотечественница Маргарита Раенка завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно.