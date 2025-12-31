Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Денежная масса в манатах в Азербайджане выросла почти на 9%

    На 1 декабря этого года широкая денежная масса (агрегат M3) в Азербайджане составила 48 млрд 662,1 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 2,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 4,7% больше по сравнению с началом года и на 8,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Денежная масса в манатах (агрегат M2) составила 37 млрд 596,2 млн манатов, что на 1,5% больше в месячном сравнении, на 2,6% больше по сравнению с началом года и на 8,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    На отчетную дату депозиты до востребования (денежный агрегат M1) составили 29 млрд 483 млн манатов, что на 1,6% больше в месячном сравнении, на 0,6% меньше по сравнению с началом года и на 6,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    На 1 декабря наличная денежная масса вне банков (агрегат M0) составила 17 млрд 233,7 млн манатов, что на 0,9% больше в месячном сравнении, на 8,7% больше по сравнению с началом года и на 10,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

