Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarında növbəti medalçılar bəlli olub
Fərdi
- 28 sentyabr, 2025
- 12:06
Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarında növbəti medalçılar bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, qadınların mübarizəsində arxasıüstə 200 metr məsafəyə üzmə yarışında mükafatçılar müəyyənləşib.
Rusiyalı Anastasia Kobzar birinci, qazaxıstanlı Marqarita Zaitseva və onun həmyerlisi Marqarita Rayenka növbəti pillələrdə qərarlaşıblar.
Son xəbərlər
12:28
Azərbaycan üzgüçüsü: "Növbəti hədəfim qızıl medal qazanmaq olacaq"Fərdi
12:24
Ermənistanda Parakar icmasının rəhbərinin qətli ilə bağlı ikinci şübhəli saxlanılıbRegion
12:14
Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri III MDB Oyunlarında bürünc mükafat qazanıblarFərdi
12:13
Azərbaycan üzgüçüsü III MDB Oyunlarında gümüş medal əldə edibFərdi
12:06
Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarında növbəti medalçılar bəlli olubFərdi
12:02
III MDB Oyunları: Azərbaycan tennisçiləri finala vəsiqə qazanıbFərdi
11:48
Türkiyədə ağır yol qəzası nəticəsində doqquz nəfər yaralanıbDigər ölkələr
11:41
Foto
Anım Gününə dair kütləvi silsilə tədbirlər həyata keçirilibDaxili siyasət
11:37
Foto