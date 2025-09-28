Определились победители по плаванию в смешанной эстафете III Игр СНГ

Сборная России заняла первое место в соревнованиях в смешанной эстафете на дистанции 4x100 метров по плаванию на III Играх СНГ, проходящих в Азербайджане.

Как сообщает Report, на втором месте расположилась сборная Беларуси - второе, на третьем - национальная команда Казахстана.

Сборная Азербайджана расположилась на четвертой позиции. Пятерку замкнул Узбекистан.