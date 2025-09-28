Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Определились победители по плаванию в смешанной эстафете III Игр СНГ

    Индивидуальные
    • 28 сентября, 2025
    • 13:06
    Определились победители по плаванию в смешанной эстафете III Игр СНГ

    Сборная России заняла первое место в соревнованиях в смешанной эстафете на дистанции 4x100 метров по плаванию на III Играх СНГ, проходящих в Азербайджане.

    Как сообщает Report, на втором месте расположилась сборная Беларуси - второе, на третьем - национальная команда Казахстана.

    Сборная Азербайджана расположилась на четвертой позиции. Пятерку замкнул Узбекистан.

