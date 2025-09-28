Определились победители по плаванию в смешанной эстафете III Игр СНГ
Индивидуальные
- 28 сентября, 2025
- 13:06
Сборная России заняла первое место в соревнованиях в смешанной эстафете на дистанции 4x100 метров по плаванию на III Играх СНГ, проходящих в Азербайджане.
Как сообщает Report, на втором месте расположилась сборная Беларуси - второе, на третьем - национальная команда Казахстана.
Сборная Азербайджана расположилась на четвертой позиции. Пятерку замкнул Узбекистан.
Последние новости
14:00
Азербайджанские каратисты успешно выступили на чемпионате ЕвропыКомандные
13:47
Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории опросовДругие страны
13:29
Джевдет Йылмаз: Встреча между Эрдоганом и Трампом прошла очень хорошоВ регионе
13:22
МИД Ирана: Восстановление санкций ООН не станет инструментом давления на странуВ регионе
13:06
Определились победители по плаванию в смешанной эстафете III Игр СНГИндивидуальные
12:59
Песков: Путин готов встретиться с Трампом в МосквеДругие страны
12:47
Фото
Азербайджанские теннисисты вышли в финал III Игр СНГИндивидуальные
12:39
В Азербайджане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадковЭкология
12:37