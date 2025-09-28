Azərbaycanda keçirilən III MDB oyunlarının üzgüçülük yarışında növbəti medalçılar bəlli olub
Fərdi
- 28 sentyabr, 2025
- 12:48
Azərbaycanda keçirilən III MDB oyunlarının üzgüçülük yarışında növbəti medalçılar bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, 4x100 metr məsafəyə qarışıq estafet yarışında mükafatçılar müəyyənləşib.
Rusiya yığması birinci, Belarus ikinci, Qazaxıstan üçüncü olub.
Azərbaycan millisi dördüncü yerlə kifayətlənməli olub. "Beş-liy"i Özbəkistan tamamlayıb.
