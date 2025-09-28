İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Azərbaycanda keçirilən III MDB oyunlarının üzgüçülük yarışında növbəti medalçılar bəlli olub

    Fərdi
    • 28 sentyabr, 2025
    • 12:48
    Azərbaycanda keçirilən III MDB oyunlarının üzgüçülük yarışında növbəti medalçılar bəlli olub.

    "Report"un məlumatına görə, 4x100 metr məsafəyə qarışıq estafet yarışında mükafatçılar müəyyənləşib.

    Rusiya yığması birinci, Belarus ikinci, Qazaxıstan üçüncü olub.

    Azərbaycan millisi dördüncü yerlə kifayətlənməli olub. "Beş-liy"i Özbəkistan tamamlayıb.

    üzgüçülük medal Gəncə İdman Sarayı
    Определились победители по плаванию в смешанной эстафете III Игр СНГ

