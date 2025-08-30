Определились победители первенства и чемпионата Азербайджана по стрельбе из лука

В Баку состоялся финальный этап первенства и чемпионата Азербайджана по стрельбе из лука.

Как сообщает Report, определились победители в трех возрастных категориях среди мужчин и женщин.

Среди девушек-подростков Сона Рустамли завоевала золотую, Лейла Мамедли - серебряную, а Бану Ахадзаде - бронзовую медали. Среди мальчиков Мухаммед Исмаилов взял золото, Гусейн Магеррамов - серебро, Джамиль Новрузов - бронзу.

Среди девушек-юниоров Сумейя Бадалли завоевала золото, Ягмур Гурбанлы - серебро, а Захра Чарчилы - бронзу. Среди юношей Сярдар Велиев поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Нурлан Рагимли завоевал серебряную, а Мухаммед Балакишиев - бронзовую медали.

В соревнованиях среди взрослых Яйлагюль Рамазанова завоевала золото, Светлана Симонова - серебро, а Фатима Гусейнли - бронзу. Среди мужчин сильнейшим оказался Роман Венгеров. Магомедали Алиев взял серебро, Анар Джавадзаде - бронзу.

По окончании соревнований состоялась церемония награждения. Награды победителям вручили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации стрельбы из лука Азербайджана Анар Гулиев и другие официальные лица организации.

Отметим, что в турнире за звание чемпиона боролись более 60 профессиональных спортсменов, представляющих различные регионы страны.