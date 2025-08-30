    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatının qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    • 30 avqust, 2025
    • 17:44
    Bakıda kamandan oxatma üzrə ölkə birinciliyi və çempionatının final mərhələsi baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, kişi və qadın idmançılar arasında üç yaş kateqoriyasında qaliblər müəyyənləşib.

    Yeniyetmə qızlar arasında arasında Sona Rüstəmli qızıl, Leyla Məmmədli gümüş, Banu Əhədzadə isə bürünc medala sahib olub. Oğlanlardan Məhəmməd İsmayılov qızıl, Hüseyn Məhərrəmov gümüş, Cəmil Novruzov bürünc medalla təltif ediliblər.  

    Gənc qızlar arasında Sümeyyə Bədəlli qızıl, Yağmur Qurbanlı gümüş, Zəhra Çarçılı isə bürünc medala sahib çıxıb. Oğlanlardan Sərdar Vəliyev fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Nurlan Rəhimli gümüş, Muhamməd Balakişiyev isə bürünc medal qazanıb.

    Böyüklər arasında yarışda qadınlardan Yaylagül Ramazanova qızıl, Svetlanaya Simonova gümüş, Fatimə Hüseynli isə bürünc medal əldə edib. Kişilər arasında isə Roman Venqerov ən güclü olub. Məhəmmədəli Əliyev gümüş, Anar Cavadzadə bürünc medal qazanıb.

    Yarışın sonunda mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Mükafatları qaliblərə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyasının prezidenti Anar Quliyev və qurumun digər rəsmiləri təqdim edib.

    Qeyd edək ki, turnirdə ölkənin müxtəlif bölgələrini təmsil edən 60-dan çox peşəkar idmançı çempionluq uğrunda mübarizə aparıb.

    Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyası   Azərbaycan çempionatı   III MDB Oyunları  

