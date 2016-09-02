 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Определились первые соперники азербайджанских шахматистов на олимпиаде

    Из шести команд 4 сыграют в первых матчах черными фигурами

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В Баку стартовала 42-я Всемирная шахматная олимпиада. Как передает Report, на соревнованиях от Азербайджана принимают участие три мужских и три женских сборных.

    Первые две мужские сборные сыграют белыми фигурами против команд Зимбабве и Мозамбика, третья – черными фигурами против соперников из Папуа - Новой Гвинеи. Женские сборные, которые играют черными фигурами, встретятся с командами Никарагуа, Японии и Лесото.

    Матчи стартуют в 15:00 в Бакинском кристальном зале. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi