Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на молодежном ЧЕ
- 03 сентября, 2025
- 21:54
В Братиславе (Словакия) прошла жеребьёвка молодежного чемпионата Европы (ЧЕ) по дзюдо.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Азербайджана, в индивидуальных соревнованиях Азербайджан будут представлять 13 спортсменов (9 юношей и 4 девушки) в 10 весовых категориях.
В заключительный день турнира сборная также выступит в смешанных командных соревнованиях.
В ЧЕ всего примут участие 367 дзюдоистов (202 юноши и 165 девушек) из 43 стран. Квалификационные схватки стартуют завтра в 12:00 по бакинскому времени, за медали – с 17:30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте JudoTV.com.
Соперники азербайджанских дзюдоистов:
Юноши
60 кг: Нихад Мамишов – победитель пары Гор Сафарян (Армения)/Асхаб Исаев (Бельгия);
Фарид Караев – победитель пары Лука Кабесана (Германия)/Ференц Федора (Венгрия).
66 кг: Мухаммед Мусаев – Эдвард Якимов (Эстония);
Низами Имранов – победитель пары Якуб Куровски (Польша)/Юрай Одкладал (Словакия).
73 кг: Эбил Юсубов – Георгиос Коцахристос (Греция).
81 кг: Сулейман Шукуров – Душан Граховац (Сербия).
90 кг: Аслан Коцеев – Левенте Киш (Венгрия).
100 кг: Давуд Намазлы – Иван Титинкин (IJF).
+100 кг: Рамазан Ахмедов – Яннис Антониу (Кипр).
Девушки
48 кг: Фарида Мирзаева – Виктория Слашок (Польша).
52 кг: Хадиджа Гадешова – Нино Татришвили (Грузия);
Айдан Велиева – Клара Эртен (Германия).
+78 кг: Нигяр Сулейманова – Эмма-Мелис Актас (Эстония).
Смешанные команды
1/4 финала: Азербайджан встретится с победителем пары Греция Швейцария.