Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на молодежном ЧЕ

В Братиславе (Словакия) прошла жеребьёвка молодежного чемпионата Европы (ЧЕ) по дзюдо.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Азербайджана, в индивидуальных соревнованиях Азербайджан будут представлять 13 спортсменов (9 юношей и 4 девушки) в 10 весовых категориях.

В заключительный день турнира сборная также выступит в смешанных командных соревнованиях.

В ЧЕ всего примут участие 367 дзюдоистов (202 юноши и 165 девушек) из 43 стран. Квалификационные схватки стартуют завтра в 12:00 по бакинскому времени, за медали – с 17:30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте JudoTV.com.

Соперники азербайджанских дзюдоистов:

Юноши

60 кг: Нихад Мамишов – победитель пары Гор Сафарян (Армения)/Асхаб Исаев (Бельгия);

Фарид Караев – победитель пары Лука Кабесана (Германия)/Ференц Федора (Венгрия).

66 кг: Мухаммед Мусаев – Эдвард Якимов (Эстония);

Низами Имранов – победитель пары Якуб Куровски (Польша)/Юрай Одкладал (Словакия).

73 кг: Эбил Юсубов – Георгиос Коцахристос (Греция).

81 кг: Сулейман Шукуров – Душан Граховац (Сербия).

90 кг: Аслан Коцеев – Левенте Киш (Венгрия).

100 кг: Давуд Намазлы – Иван Титинкин (IJF).

+100 кг: Рамазан Ахмедов – Яннис Антониу (Кипр).

Девушки

48 кг: Фарида Мирзаева – Виктория Слашок (Польша).

52 кг: Хадиджа Гадешова – Нино Татришвили (Грузия);

Айдан Велиева – Клара Эртен (Германия).

+78 кг: Нигяр Сулейманова – Эмма-Мелис Актас (Эстония).

Смешанные команды

1/4 финала: Азербайджан встретится с победителем пары Греция Швейцария.