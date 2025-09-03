İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    Azərbaycan cüdoçularının Avropa çempionatındakı ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    • 03 sentyabr, 2025
    • 21:16
    Azərbaycan cüdoçularının Avropa çempionatındakı ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Azərbaycan cüdoçularının Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada keçiriləcək gənclər arasında Avropa çempionatında ilk rəqibləri müəyyənləşib.

    "Report" Cüdo Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu gün yarışın püşkatma mərasimi keçirilib.

    Qitə birinciliyində Azərbaycan ümumilikdə 10 çəki dərəcəsində 13 idmançı (9 oğlan, 4 qız) ilə fərdi mübarizədə təmsil olunacaq.

    Yığmamız turnirin son günündə qarışıq komanda yarışında mübarizə aparacaq. Yarışda 43 ölkədən 367 idmançı (202 oğlan, 165 qız) iştirak edəcək.

    Yarışın təsnifat mərhələsinin görüşlərini sabah Bakı vaxtı ilə saat 12:00-dan, final blokunu isə 17:30-dan etibarən canlı olaraq JudoTV.com saytından izləyə bilərsiniz.

    Oğlanlar

    60 kq, 1/8 final

    Nihad Məmişov – Qor Safaryan (Ermənistan) / Asxab İsayev (Belçika) cütünün qalibi ilə 

    Fərid Qarayev – Luka Kabesana (Almaniya) / Ferents Fedora (Macarıstan) cütünün qalibi ilə

    66 kq, 1/16 final 

    Məhəmməd Musayev – Edvard Yakimov (Estoniya)

    Nizami İmranov – Yakub Kurovski (Polşa) / Yuray Odkladal (Slovakiya) cütünün qalibi ilə 

    73 kq, 1/16 final 

    Əbil Yusubov – Georqios Kotsaxristos (Yunanıstan)

    81 kq, 1/16 final 

    Süleyman Şükürov – Duşan Qraxovac (Serbiya)

    90 kq, 1/16 final 

    Aslan Kotsoyev – Levente Kiss (Macarıstan) 

    100 kq, 1/16 final 

    Davud Namazlı – İvan Titinkin (IJF) 

    +100 kq, 1/8 final 

    Ramazan Əhmədov – Yannis Antoniu (Kipr) 

    Qızlar

    48 kq, 1/16 final 

    Fəridə Mirzəyeva – Viktoriya Slaşok (Polşa) 

    52 kq, 1/16 final 

    Xədicə Qədəşova – Nino Tatrişvili (Gürcüstan) 

    Aydan Vəliyeva – Klara Erten (Almaniya) 

    +78 kq, 1/8 final 

    Nigar Süleymanova – Emma-Melis Aktaş (Estoniya)

    Qarışıq komanda yarışı

    1/4 final 

    Azərbaycan – Yunanıstan / İsveçrə cütünün qalibi ilə

