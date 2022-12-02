О нас

Определились первые победители на чемпионате Азербайджана по дзюдо

Определились первые победители на чемпионате Азербайджана по дзюдо На чемпионате Азербайджана по дзюдо определились победители в весовой категории до 48 и 63 кг среди женщин и 60 и 81 кг среди мужчин.
Индивидуальные
2 декабря 2022 г. 20:40
Определились первые победители на чемпионате Азербайджана по дзюдо

На чемпионате Азербайджана по дзюдо определились победители в весовой категории до 48 и 63 кг среди женщин и 60 и 81 кг среди мужчин.

Как сообщает Report, среди женщин в весовой категории до 48 кг победителями стали Шафаг Гамидова, Рамиля Алиева, Аиша Гурбанлы, Кенуль Алиева, а в весовой категории до 63 кг - Айтадж Гардашханлы, Наргиз Гаджиева, Рахида Джавадова, Диана Шоранова.

Среди мужчин в весовой категории до 60 кг отличились Назир Талыбов, Кянан Исмаилов, Туран Байрамов, Ровшан Алиев, а в весовой категории до 81 кг - Зелим Тчкаев, Омар Раджабли, Керим Аллахвердиев и Магеррам Имамвердиев.

Итоги чемпионата будут подведены 4 декабря.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоCüdo üzrə Azərbaycan çempionatında ilk qaliblər müəyyənləşib

Самое читаемое

Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Объявлен прогноз погоды на декабрь
Объявлен прогноз погоды на декабрь
1 декабря 2022 г. 09:50
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
30 ноября 2022 г. 15:56
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
29 ноября 2022 г. 11:55
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
29 ноября 2022 г. 09:26
Завершены ремонтные работы на еще одном участке дороги Баксол
ФотоЗавершены ремонтные работы на еще одном участке дороги "Баксол"
28 ноября 2022 г. 14:00
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
30 ноября 2022 г. 19:25
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
28 ноября 2022 г. 13:34
Вахид Гаджиев: В Восточном Зангезуре и Карабахе возможна реализация проектов по 5 направлениям
ФотоВахид Гаджиев: В Восточном Зангезуре и Карабахе возможна реализация проектов по 5 направлениям
26 ноября 2022 г. 13:12
МЧС: При крушении самолета в Армении погибли граждане России
МЧС: При крушении самолета в Армении погибли граждане России
1 декабря 2022 г. 17:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi