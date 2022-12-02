Определились первые победители на чемпионате Азербайджана по дзюдо

На чемпионате Азербайджана по дзюдо определились победители в весовой категории до 48 и 63 кг среди женщин и 60 и 81 кг среди мужчин.

На чемпионате Азербайджана по дзюдо определились победители в весовой категории до 48 и 63 кг среди женщин и 60 и 81 кг среди мужчин.

Как сообщает Report, среди женщин в весовой категории до 48 кг победителями стали Шафаг Гамидова, Рамиля Алиева, Аиша Гурбанлы, Кенуль Алиева, а в весовой категории до 63 кг - Айтадж Гардашханлы, Наргиз Гаджиева, Рахида Джавадова, Диана Шоранова.

Среди мужчин в весовой категории до 60 кг отличились Назир Талыбов, Кянан Исмаилов, Туран Байрамов, Ровшан Алиев, а в весовой категории до 81 кг - Зелим Тчкаев, Омар Раджабли, Керим Аллахвердиев и Магеррам Имамвердиев.

Итоги чемпионата будут подведены 4 декабря.