В Гяндже определились первые победители чемпионата Европы по аэробной гимнастике в командном зачете.

Как сообщает западное бюро Report, в рамках соревнований, проходящих в Гянджинском дворце спорта, в молодежной возрастной категории среди команд золото взял коллектив из Испании, второе место досталось Италии, третье - Румынии.

В возрастной категории до 15 лет первое место заняла Венгрия, второе - Украина, а третье - Литва.

Чемпионат организован Федерацией гимнастики Азербайджана. Во второй день турнира также состоялась квалификация в категориях трио, индивидуальные и смешанные пары среди спортсменов до 15 лет, а также индивидуальные, групповые программы и аэроданс.

Отметим, что финальные выступления и церемония награждения победителей состоятся 11 ноября.