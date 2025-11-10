Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Гяндже определились первые победители чемпионата Европы по аэробной гимнастике в командном зачете.

    Как сообщает западное бюро Report, в рамках соревнований, проходящих в Гянджинском дворце спорта, в молодежной возрастной категории среди команд золото взял коллектив из Испании, второе место досталось Италии, третье - Румынии.

    В возрастной категории до 15 лет первое место заняла Венгрия, второе - Украина, а третье - Литва.

    Чемпионат организован Федерацией гимнастики Азербайджана. Во второй день турнира также состоялась квалификация в категориях трио, индивидуальные и смешанные пары среди спортсменов до 15 лет, а также индивидуальные, групповые программы и аэроданс.

    Отметим, что финальные выступления и церемония награждения победителей состоятся 11 ноября.

    Aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatının ilk qalib ölkələri məlum olub

