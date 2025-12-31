CEBR: Совокупный экономический рост Азербайджана в ближайшие 15 лет составит 43%

Британский центр экономических и бизнес-исследований (CEBR) прогнозирует рост реального ВВП Азербайджана по итогам 2025 года на уровне 3%.

Как сообщает Report со ссылкой на CEBR, среднегодовые темпы экономического роста в 2023-2025 годах, по прогнозам, останутся выше среднего показателя в 0,4%, зафиксированного за предыдущие пять лет - до 2019 года.

В период 2026-2030 годов CEBR ожидает замедление среднегодовых темпов роста ВВП до 2,5%.

Аналитики отмечают, что устойчивый рост в 2025 году сопровождался повышенной инфляцией, которая, по оценкам, составит 5,7%. В этой связи политика сдерживания спроса может быть уместной для ограничения инфляционных рисков в долгосрочной перспективе. При этом ожидаемый уровень инфляции в 2025 году остается ниже среднего показателя в 6,9%, зафиксированного за пять лет до 2019 года.

Важным фактором поддержки экономической активности в 2025 году, по оценкам CEBR, стала напряженность на рынке труда. Уровень безработицы снизится незначительно - на 0,1 процентного пункта, до 5,3%, что обеспечит умеренный импульс потребительским расходам.

Государственные финансы Азербайджана, как считают эксперты, находятся в устойчивом состоянии. Вместе с тем ожидается, что доля государственного долга в ВВП увеличится до 22,4% в 2025 году по сравнению с 21,7% годом ранее, а фискальный дефицит составит 1,9% ВВП.

"Сочетание относительно низкой долговой нагрузки и умеренного дефицита указывает на прочное положение государственных финансов, что будет способствовать сохранению доверия частного сектора и инвестиционной активности, а также обеспечит правительству больший фискальный простор в будущем", - говорится в прогнозе.

После базового уровня 2025 года реальный ВВП, по прогнозам CEBR, увеличится примерно на 2% в 2026 году. К 2030 году совокупный рост реального ВВП относительно уровня 2025 года составит около 13%, к 2035 году - 27%, а к 2040 году - 43%.

Согласно ожиданиям британского центра, номинальный ВВП Азербайджана вырастет с примерно 76 млрд долларов США в 2025 году до 81 млрд долларов в 2026 году. К 2030 году номинальный ВВП прогнозируется на уровне около 100 млрд долларов, к 2035 году - порядка 123 млрд долларов, а к 2040 году - до 152 млрд долларов США.

Согласно прогнозу Министерства экономики Азербайджана рост ВВП ожидается на уровне 3% в 2025 году, 2,9% в 2026 году и 3,3% в 2027 году.

Прогнозы международных рейтинговых агентств разнятся: S&P Global ожидает рост в 2025-2026гг на уровне 2% в год, Fitch Ratings - 3,5% в 2025 году и 2,5% в 2026 году, Moody"s - 2,5% в год.

Международный валютный фонд на 2025-2026гг прогнозирует рост на 3% и 2,5% соответственно, а Европейский банк реконструкции и развития - в 2025 году на 2%, в 2026 году - 2,5%. Азиатский банк развития рост в ближайшие два года прогнозирует на уровне 2,4% и 2% соответственно, Всемирный банк ожидает в 2025 году экономический рост в Азербайджане на уровне 2,6%, а в 2026 году - 2,4%. Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 1,6% в 2025 году, 2,8% в 2026 году и 2% в 2027 году.

В 2024 году экономика Азербайджана выросла на 4,1%, а в январе-ноябре 2025 года - на 1,6%. Инфляция за 11 месяцев текущего года составила 5,7%, а в прошлом году 2,2%.