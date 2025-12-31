Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Экология
    • 31 декабря, 2025
    • 11:14
    В Баку и большинстве регионов три дня будет дуть сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровни погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой 31 декабря, 1-2 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов.

    Как сообщает Report, в предупреждении говорится:

    "В Баку и на Абшеронском полуострове, в Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Гобустане, Шеки, Огузе, Габале, Гёйчае, Хызы, Исмаиллы, Кяльбаджаре, Нафталане, Гёранбое, Дашкесане в соответствии с оранжевым уровнем погодной опасности будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20.8-28.4 м/сек.

    В Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязане, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Самухе, Балакяне, Загатале, Гахе, Кюрдамире, Евлахе, Барде, Тертере, Сабирабаде, Ширване, Физули, Зангилане, Лачыне, Билясуваре, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Джалилабаде, Мингячевире, Агдаше, Джебраиле, Уджаре, Зардабе, Агджабеди, Ходжавенде, Агсу, Шамахы, Гяндже, Гедабеке, Гёйгёле в соответствии с желтым уровнем погодной опасности будет преобладать западный ветер, скорость которого составит 13.9-20.7 м/сек".

    Güclü külək 3 gün davam edəcək - XƏBƏRDARLIQ

